Когда пенсионеры получат пенсию за январь 2020 года - на тысячу больше

Пенсионный фонд России (ПФР) уточнил, когда начнут выплачивать проиндексированные пенсии за январь 2020 года.

Начиная с 25 декабря, отделения ПФР начнут перечислять деньги "Почте России", а с 27 декабря — в банки, в том числе — в Сбербанк, сообщает "Российская газета" со ссылкой на ПФР.

В ПФР уточнили, что некоторым пенсионерам, которые получают деньги через банк, их зачислят, начиная с 30 декабря. А тем, кто получает пенсии через "Почту России", доставку организуют по стандартному графику — с 3 января 2020 года.

Ранее в ПФР сообщили, что страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января на 6,6 %, или в среднем на тысячу рублей в месяц. Индексация пенсий, как и в 2019 году, пройдет уже с 1 января. Ее средний размер составит 16,4 тыс. руб.

Повышение пенсий по гос­обеспечению запланировано на 1 апреля на 7 % — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера. Граждан, которые в дополнение к пенсии получают ежемесячную денежную выплату и монетизированный (переведенный в деньги) набор соцуслуг, тоже с 1 февраля ожидает прибавка. Размер индексации составит 3,8 %.

Новый порядок индексации обеспечивает повышение выплат с сохранением соцдоплаты. В бюджете также учтены повышенные выплаты сельским пенсионерам, проработавшим не менее 30 лет на сельхозработах. Речь идет о 25-процентной прибавке к фиксированной пенсионной выплате.