В Новосибирской области в дни новогодних праздников состоится 2700 мероприятий. Об этом журналистам рассказали в региональном правительстве.
Как пояснил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, новогодняя программа будет идти во всех районах и городских округах. Жители и гости области смогут посмотреть на театрализованные праздничные представления, посетить вечера, конкурсы, выставки, эстафеты и многое другое.
В Искитимском и Татарском районах состоятся шествия Дедов Морозов в честь Нового года.
А ранее стало известно, что 25 декабря в Новосибирске на губернаторскую новогоднюю елку приглашены примерно 1700 детей.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.