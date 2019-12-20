В Новосибирске в честь Нового года пройдут тысячи мероприятий

В Новосибирской области в дни новогодних праздников состоится 2700 мероприятий. Об этом журналистам рассказали в региональном правительстве.

Как пояснил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, новогодняя программа будет идти во всех районах и городских округах. Жители и гости области смогут посмотреть на театрализованные праздничные представления, посетить вечера, конкурсы, выставки, эстафеты и многое другое.

В Искитимском и Татарском районах состоятся шествия Дедов Морозов в честь Нового года.

А ранее стало известно, что 25 декабря в Новосибирске на губернаторскую новогоднюю елку приглашены примерно 1700 детей.