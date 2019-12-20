На складе Краснодара из-за пожара обрушилась кровля

Площадь пожара на одном из складов Краснодара увеличилась до 1 000 квадратных метров. Об этом сегодня, 20 декабря, журналистам рассказали в пресс-службе МЧС России.

"Огонь распространился на 1000 "квадратов". Обрушилась кровля", — пояснили в ведомстве.

Сейчас на тушении пожара трудится около 60 человек, по последним сведениям, никто не погиб и не пострадал. Также уточняется, что пожар случился на складе, где хранился инвентарь и бытовая химия.

Как СМИ сообщали ранее, известие о пожаре на складе на улице Уральской поступило примерно в 12:14 по местному времени. Спасатели были вынуждены эвакуировать десять работников склада.