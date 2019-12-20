Площадь пожара на одном из складов Краснодара увеличилась до 1 000 квадратных метров. Об этом сегодня, 20 декабря, журналистам рассказали в пресс-службе МЧС России.
"Огонь распространился на 1000 "квадратов". Обрушилась кровля", — пояснили в ведомстве.
Сейчас на тушении пожара трудится около 60 человек, по последним сведениям, никто не погиб и не пострадал. Также уточняется, что пожар случился на складе, где хранился инвентарь и бытовая химия.
Как СМИ сообщали ранее, известие о пожаре на складе на улице Уральской поступило примерно в 12:14 по местному времени. Спасатели были вынуждены эвакуировать десять работников склада.
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