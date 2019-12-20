Центр Москвы станет "космическим" к Новому году

Новогоднее оформление центральных улиц российской столицы выполнят в космическом стиле. В центре Москвы будут находиться три праздничные площадки. Об этом сообщается на интернет-портале мэра города.

Отмечается, что площадки будут посвящены различным этапам освоения космического пространства. Всего смонтируют примерно 100 новогодних инсталляций на космическую тематику.

Какие развлечения ждут москвичей и гостей столицы?

Все желающие смогут сделать фото в летательном аппарате вместе с собаками Белкой и Стрелкой, проделать путь через 15-метровый космический тоннель, посмотреть космонавтов-рыбаков и многое другое.