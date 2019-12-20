Новогоднее оформление центральных улиц российской столицы выполнят в космическом стиле. В центре Москвы будут находиться три праздничные площадки. Об этом сообщается на интернет-портале мэра города.
Отмечается, что площадки будут посвящены различным этапам освоения космического пространства. Всего смонтируют примерно 100 новогодних инсталляций на космическую тематику.
Все желающие смогут сделать фото в летательном аппарате вместе с собаками Белкой и Стрелкой, проделать путь через 15-метровый космический тоннель, посмотреть космонавтов-рыбаков и многое другое.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.