Сургутские таксисты вышли на забастовку

В городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа около 100 водителей такси с утра 20 декабря не вышли на работу: они устроили массовую забастовку.

Таким образом они выразили свой протест против изменений политики федерального сервиса заказа такси, передает портал "О, Сургут!".

Водители рассказали, что с января будущего года в компании стоимость смены будет повышена до 600 рублей, также станет больше сумма комиссии за каждую поездку. Но для клиентов размер тарифов останется прежним.

При этом жители Сургута считают, что у компании, сотрудники которой вышли на протестной акцией, тарифы завышены. Также горожане имеют претензии и к самим водителям, которые часто игнорируют требования безопасности ради того, чтобы выполнить заказ быстрее.