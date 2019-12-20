Спасатели Санкт-Петербурга свыше 100 раз выезжали из-за урагана

Ураган, прошедший в Санкт-Петербурге накануне, 19 декабря, повалил множество деревьев, повредил крыши зданий и вырвал несколько рекламных конструкций. В результате спасателям пришлось выезжать на различные объекты более 100 раз.

По данным на 19:00, 19 декабря, в Северной столице подразделения привлекались 115 раз. В этот день 52 раза ветер валил деревья, зафиксировано 34 инцидента повреждений кровли, также имелась и угроза падения листов железа, 29 крушений плохо закрепленных конструкций с рекламными щитами.

Ранее в Комитете по благоустройству города на Неве сообщали о 58 поваленных стихией деревьях. Наиболее сильно ветер разгулялся в Выборгском, Пушкинском, Московском районах, в каждом из которых упало минимум по 20 деревьев.