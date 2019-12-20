Ураган снес десятки деревьев в Москве

Как минимум 40 деревьев упали по причине мощного ветра в разных районах российской столицы, повреждены семь машин. Об этом информагентству РИА "Новости" рассказал сотрудник экстренных служб Москвы.

"В столице упало 40 деревьев, повреждения зафиксированы у 7 автомобилей", — уточнил собеседник агентства.

Он также добавил, что в Подмосковье из-за разгула стихии нарушилась подача электричества в девяти населенных пунктах, без света осталось 270 жилых домов.