Как минимум 40 деревьев упали по причине мощного ветра в разных районах российской столицы, повреждены семь машин. Об этом информагентству РИА "Новости" рассказал сотрудник экстренных служб Москвы.
"В столице упало 40 деревьев, повреждения зафиксированы у 7 автомобилей", — уточнил собеседник агентства.
Он также добавил, что в Подмосковье из-за разгула стихии нарушилась подача электричества в девяти населенных пунктах, без света осталось 270 жилых домов.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.