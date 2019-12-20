Врезался в "Ролс-Ройс" и отдал квартиру житель Челябинска

Без квартиры остался житель Челябинска, совершивший ДТП с участием "Ролс-Ройса" крупного бизнесмена.

Как рассказывают СМИ Челябинска, Владислав Кантемиров, работающий на заводе ЧТПЗ, не сумев "собрать нужную сумму", чтобы расплатиться с совладельцем завода Александром Аристовым за повреждение машины последнего в результате ДТП, лишился жилья.

Мастеру цеха, чтобы расплатиться с олигархом, пришлось пройти через процедуру банкротства.

Резонансное для города ДТП произошло зимой 2016 года. Находясь за рулем ВАЗ-2114, Кантемиров "проскочил" на красный свет светофора и врезался в элитную иномарку.

Тогда, сразу после аварии, Аристов заявил, что претензий к "простому рабочему", повредившему его машину, он не имеет. Мужчины пожали друг другу руки.

Сюжет об этом был показан в эфире местного, кстати, принадлежащего совладельцу металлургического комбината, интернет-канала.

А несколько месяцев спустя в суд поступило заявление от ЧЭМК, на балансе которого — как оказалось — стоит пострадавший "Ролс-Ройс". Сумма ущерба, по подсчетам юристов предприятия — 3,8 миллиона рублей. 400 тысяч выплатили страховщики, а остальное потребовали с Кантемирова.

Сумма для обыкновенного рабочего оказалась "неподъемной", и он обратился в арбитражный суд, который и признал его банкротом. Так квартира челябинца "ушла с молотка". А Владислав Кантемиров расплатился с долгом.

Проезд на красный сигнал светофора обошелся ему в 3,4 миллиона рублей. Если не считать разбитого ВАЗа 14-ой модели.