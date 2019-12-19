Подростки Ростова оказываются в больницах из-за наркотического психоза

В Ростовской области увеличилось число госпитализаций с психозами. Причем нередко в числе таких пациентов оказываются подростки. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы донского губернатора.

Отмечается, что рост показателя обусловлен приемом новых психоактивных веществ — "спайсов" и "соли", а также их комбинаций. Распространители наркотиков прибегают к самым разнообразным методам для продажи своего товара.

Какие меры будут приняты властями?

Планируется, что в ближайшей перспективе усилится антинаркотическая работа в интернете, поскольку несовершеннолетние проводят в Сети с каждым годом все больше времени, в связи с чем оказываются в зоне риска.

Также в скорой перспективе на Дону создадут закон, которым запрещается реализация синтетических смесей — так называемых снюсов.