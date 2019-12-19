Путин: если увеличим тариф ОМС, то будет сильная инфляция

Проблем в здравоохранении сегодня много, но они не требуют каких бы то ни было кардинальных изменений всей системы. И уж тем более не решит их увеличение тарифа обязательного медицинского страхования.

Об этом говорил сегодня на пресс-конференции президент России.

"Модель здравоохранения, я уверен, трогать не нужно. Темпы, которыми она развивается, в общем, неплохие. Проблемы же, которые есть, нужно решать по-отдельности".

Как поднять зарплаты медиков

По словам Путина, одна из основных проблем — уровень зарплат.

"Но он в медицине даже повыше, чем в других социальных сферах. В основном, во всех регионах майские указы выполнены. Теперь надо сокращать разницу между зарплатами главврачей и рядовых медиков. Для этого нужно изменить базовую "окладную" ставку, сделав ее единой для всей страны".

А еще, отметил президент, надо упорядочить, сделать прозрачным подход к начислению стимулирующих выплат: четко, один раз для всех прописать и закрепить документально — сколько, за что платить.

Почему нельзя "трогать" тариф ОМС

"И тогда не нужно будет трогать тариф ОМС, как сейчас многие "советуют". Там и менять-то уже, честно говоря, нечего — на зарплату из тех денег идет 70%. Если еще сдвинуть, то вообще ни на что не останется: ни на лекарства, ни на оборудование — ни на что иное. И тогда все это придется оплачивать из других источников. То есть, откуда-то "брать".

Но этот путь, по словам Путина — тупиковый, так как ведет к неминуемой инфляции, которая "съест" все прибавки.