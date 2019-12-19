Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Путин: если увеличим тариф ОМС, то будет сильная инфляция

Общество

Проблем в здравоохранении сегодня много, но они не требуют каких бы то ни было кардинальных изменений всей системы. И уж тем более не решит их увеличение тарифа обязательного медицинского страхования.

Об этом говорил сегодня на пресс-конференции президент России.

"Модель здравоохранения, я уверен, трогать не нужно. Темпы, которыми она развивается, в общем, неплохие. Проблемы же, которые есть, нужно решать по-отдельности".

Как поднять зарплаты медиков

По словам Путина, одна из основных проблем — уровень зарплат.

"Но он в медицине даже повыше, чем в других социальных сферах. В основном, во всех регионах майские указы выполнены. Теперь надо сокращать разницу между зарплатами главврачей и рядовых медиков. Для этого нужно изменить базовую "окладную" ставку, сделав ее единой для всей страны".

А еще, отметил президент, надо упорядочить, сделать прозрачным подход к начислению стимулирующих выплат: четко, один раз для всех прописать и закрепить документально — сколько, за что платить.

Почему нельзя "трогать" тариф ОМС

"И тогда не нужно будет трогать тариф ОМС, как сейчас многие "советуют". Там и менять-то уже, честно говоря, нечего — на зарплату из тех денег идет 70%. Если еще сдвинуть, то вообще ни на что не останется: ни на лекарства, ни на оборудование — ни на что иное. И тогда все это придется оплачивать из других источников. То есть, откуда-то "брать".

Но этот путь, по словам Путина — тупиковый, так как ведет к неминуемой инфляции, которая "съест" все прибавки.

Темы омс зарплаты владимир путин здравоохранение пресс-конференция
Актуальная аналитика
Декабрь
20 декабря: Главный праздник спецслужб России, Железный Феликс и "Тополь-М"
Власть
"Я жалею, что нет Советского Союза": о чем говорили на пресс-конференции Путина
Новости футбола
"Ливерпуль": новые рекорды, старые проблемы
Новости Все >
Подростки Ростова оказываются в больницах из-за наркотического психоза
Швейцария откроет торговый канал с Ираном
В Санкт-Петербурге убрали почти 400 деревьев
Facebook приобретает игровой облачный сервис за $80 миллионов
В МИД Ирана резолюцию ООН назвали "злонамеренным" документом
Режим чрезвычайной ситуации введён в Австралии из-за рекордной жары
Террористы держат социологов из РФ в ужасных условиях в тюрьме в Ливии
Путин: если увеличим тариф ОМС, то будет сильная инфляция
Экономисты предупреждают: наступающий год будет трудным для ЕС
СМИ сообщают о перестрелке у здания ФСБ в Москве
Последние материалы
Путин дал урок новейшей истории Украины для журналиста из Незалежной
20 декабря: Главный праздник спецслужб России, Железный Феликс и "Тополь-М"
Подростки Ростова оказываются в больницах из-за наркотического психоза
Швейцария откроет торговый канал с Ираном
В Санкт-Петербурге убрали почти 400 деревьев
Facebook приобретает игровой облачный сервис за $80 миллионов
В МИД Ирана резолюцию ООН назвали "злонамеренным" документом
Режим чрезвычайной ситуации введён в Австралии из-за рекордной жары
Террористы держат социологов из РФ в ужасных условиях в тюрьме в Ливии
Путин: если увеличим тариф ОМС, то будет сильная инфляция
Популярное
Шоу-бизнес
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Общество
Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом
Шоу-бизнес
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Василий Амирджанов "Учитель года" научил старшеклассников лицемерию Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко Любовь Степушова Испания симпатизирует "тихому" нацисту Зозуле Любовь Степушова
Комментарии
Путин предложил журналистам больше узнать про бизнес "дочерей"
СМИ сообщают о перестрелке у здания ФСБ в Москве
Меркель: Германия не будет вводить контрсанкции по "Северному потоку-2"
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
В Китае хотят создать "искусственное солнце"
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Путин: идеология России должна быть деполитизирована
Кому доверить ведение бухгалтерского учета?
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Путин рассказал о роли Ленина в истории России
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Оптимальный возраст для рождения первенца - до 35 лет
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
НАТО приступает к срочной подготовке украинской армии к боям в городах
В Индии загрязнение окружающей среды убивает миллионы людей
"Учитель года" научил старшеклассников лицемерию
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ