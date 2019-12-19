Президент рассказал, как решить проблему бедности в России

На сегодняшней большой пресс-конференции президент России заявил, что в стране наступила "ситуации внутренней стабильности".

Так, по мнению Владимира Путина, можно оценить "ее экономическое развитие в последние годы". Президент отметил, что, хотя по сравнению с 90-ми годами у нас жизнь кардинально поменялась", множество проблем остаются нерешенными.

"Да, много проблем, но не сравнить, с тем, что было",

- сказал глава государства, и напомнил, что у России на сегодняшний день "минимальный внешний долг — один из лучших показателей в мире".

Президент признал, что реальные доходы населения снижаются, и уточнил: "в третьем квартале 2019 года удалось немного этот показатель увеличить".

"Уровень зарплат подрос, но этого мало. Проблему бедности в России, я считаю, надо решать за счет роста ВВП и увеличения производительности труда, а не раздачей денег из фондов".

Именно решением этой проблемы, заверил президент, власти будут заниматься вопросами увеличения реальных доходов населения.