На сегодняшней большой пресс-конференции президент России заявил, что в стране наступила "ситуации внутренней стабильности".
Так, по мнению Владимира Путина, можно оценить "ее экономическое развитие в последние годы". Президент отметил, что, хотя по сравнению с 90-ми годами у нас жизнь кардинально поменялась", множество проблем остаются нерешенными.
"Да, много проблем, но не сравнить, с тем, что было",
- сказал глава государства, и напомнил, что у России на сегодняшний день "минимальный внешний долг — один из лучших показателей в мире".
Президент признал, что реальные доходы населения снижаются, и уточнил: "в третьем квартале 2019 года удалось немного этот показатель увеличить".
"Уровень зарплат подрос, но этого мало. Проблему бедности в России, я считаю, надо решать за счет роста ВВП и увеличения производительности труда, а не раздачей денег из фондов".
Именно решением этой проблемы, заверил президент, власти будут заниматься вопросами увеличения реальных доходов населения.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.