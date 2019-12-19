Около 60% компаний России готовят для сотрудников новогодние подарки

Примерно 60% компаний в РФ планируют дарить подарки сотрудникам и их детям к новогодним праздникам. Таковыми оказались итоги опроса, проведенного порталом Superjob.

Отмечается, что 33% предприятий поздравят своих работников с Новым годом "наборами конфет и денежным вознаграждением", "небольшими сувенирами".

"Новогодний корпоратив тоже выступает своего рода подарком от компании", "будет дарить ежедневники и календари с символами организации", отметили участники опроса. Примерно 58% компаний подготавливают подарки для детей работников. В основном, речь идет о "сладких подарках детям и елке за счет фирмы".