Пенсионная реформа и все изменения, которые с ней связаны - самые "болевые точки" российского общества.
Поэтому вопрос о том, когда же прекратятся изменения пенсионных правил, которые периодически "потрясают" россиян, не мог не прозвучать на пресс-конференции президента.
Отвечая на вопрос, заданный журналистом агентства "Прайм", Путин сказал, что
"На данный момент все необходимые решения приняты, никаких новых реформ не будет: изменения не готовятся и даже не обсуждаются".
По словам президента, все, что звучит по этой теме в последнее время,
"это предложения Минфина и касаются они пенсионных накоплений. То есть, относятся не к пенсионному обеспечению, а больше к инвестициям".
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