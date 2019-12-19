Никаких изменений в пенсионном обеспечении больше не будет

Пенсионная реформа и все изменения, которые с ней связаны - самые "болевые точки" российского общества.

Поэтому вопрос о том, когда же прекратятся изменения пенсионных правил, которые периодически "потрясают" россиян, не мог не прозвучать на пресс-конференции президента.

Пенсионная реформа не обсуждается

Отвечая на вопрос, заданный журналистом агентства "Прайм", Путин сказал, что

"На данный момент все необходимые решения приняты, никаких новых реформ не будет: изменения не готовятся и даже не обсуждаются".

По словам президента, все, что звучит по этой теме в последнее время,