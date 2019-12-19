Путин ответил на обвинения Европарламента в адрес сталинизма

Владимир Путин пообещал написать статью о неприемлемости приравнивания сталинизма к нацизму.

Об этом он сообщил на большой пресс-конференции 19 декабря. Недавно Европарламент принял резолюцию, приравнивающую нацизм и фашизм к советскому режиму. Предлагается новый праздник — 25 мая день борьбы с тоталитаризмом.

Тоталитаризм, признал Путин, это плохо, но мы первые пострадали от него, и мы его осудили, как и культ личности Сталина. Но приравнивать тоталитаризм к нацизму — неприемлемо, сказал президент.

"Тоталитаризм достоен осуждения, вне всякого сомнения. Решение (Европарламента) ЕП абсолютно неприемлемо и некорректно. Можно как угодно предавать анфеме сталинизм, и в чем-то эти упреки будут заслужены. Но приравнивать СССР к фашизму — неправильно. Пусть в ЕП почитают исторические документы, например о том, как был организован Мюнхенский сговор, когда лидеры европейских стран подписали соглашение с Гитлером о разделе Чехословакии", — сказал Путин.

Пакт Молотова-Риббентропа, хорошо это или плохо? — продолжил президент. СССР был последним, кто подписал с Гитлером пакт о ненападении, отметил он, кроме того, Сталин, в отличие от европейских лидеров, не вел переговоров с Гитлером напрямую.

Польша поучаствовала в разделе Чехословакии, введя войска в два района страны, добавил Путин. Советские войска зашли в Польшу, признал он, но только после того, как польское правительство убежало в Румынию, а страну оккупировала Германия.

Президент заметил, что хочет написать статью по данной теме, для этого "попросил коллег подобрать материалы из архива". "Когда я читаю эти материалы, становится все ясно", — отметил Путин.

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина проходит в 15 раз в Центре международной торговли в Москве.

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