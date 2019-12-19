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В Ульяновске завели уголовное дело из-за зарплаты ниже МРОТ

Общество

В городе Димитровград Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту выплаты руководителем одной из коммерческих компаний зарплаты, которая ниже минимального размера оплаты труда. Об этом журналистам рассказали в рестной прокуратуре.

По сведениям надзорного ведомства, на одном из предприятий в январе-марте текущего года зарплата 5-ти сотрудникам выплачивалась ниже уровня МРОТ, при этом 18 миллионов рублей, которые поступили в названный период на счета компании, "были потрачены на оплату услуг связи, расчеты с контрагентами и другие статьи расходов".

По факту случившегося было возбужденоу головное дело. К настоящему времени работникам этой компании руководство уже компенсировало недополученные деньги.

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