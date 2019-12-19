Сильный ветер оставил без электричества жителей Ярославской области

По причине мощного ветра в Ярославской области без электроэнергии остались 2600 человек. Речь идет о жителях Борисоглебского, Некоузскго, Тутаевского, Большесельского, Ярославского, Рыбинского районов, а также городском округе округе Переславль-Залесский.

Как журналистам пояснили в местной администрации, нарушения в подаче электроэнергии были обнаружены в 10 часов утра по местному времени — на 7-ми соцобъектах, среди которых школьные учреждения и детсады.

"Энергетики немедленно начали ликвидацию последствий стихии. Большая часть повреждений на линиях электропередач, которые были выявлены вечером и ночью, к утру восстановили. Но уже с 7-ми утра начали поступать сведения о новых. Ситуация постоянно меняется. МРСК перешел к особому режиму работы", — пояснил заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Михаил Кузнецов.

Всего в работах по восстановлению энергоснабжения участвует 49 бригад энергетиков.