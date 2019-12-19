Обвиненный в педофилии отец называет себя борцом с коррупцией

Многодетный отец из деревни Хамози под Гатчиной арестован судом на два месяца, до 16 февраля 2020 года.

Напомним, как писала "Правда.ру", в доме 46-летнего Андрея Бовта, подозреваемого в многолетнем насилии над собственной дочерью, которой сейчас 13 лет, был обнаружен арсенал оружия, а позже выяснилось, что все его дети не имеют документов.

На суде

Во время суда, который проходил в закрытом режиме, Бовт заявил, что он не виноват в том, в чем его обвиняют.

"Я ничего не делал… Совесть моя чиста",

— сказал он.

И добавил, что дело против него сфабриковано теми, кому мешала его деятельность "по борьбе с коррупцией и наркобизнесом", которая, по его словам, "осуществлялась им в рамках службы".

Впрочем, рассказать о том, где и в каком качестве он "служит", Бовт отказался, так как "давал подписку о неразглашении и не имеет права говорить". Но попросил поверить, что все оружие, изъятое из его дома, нужно было "для работы".

А потом попросил "личной встречи с президентом Путиным".

Как сообщает сегодня СУ СКР по Ленинградской области, Андрей Бовт будет направлен на психиатрическую экспертизу.