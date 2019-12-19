Многодетный отец из деревни Хамози под Гатчиной арестован судом на два месяца, до 16 февраля 2020 года.
Напомним, как писала "Правда.ру", в доме 46-летнего Андрея Бовта, подозреваемого в многолетнем насилии над собственной дочерью, которой сейчас 13 лет, был обнаружен арсенал оружия, а позже выяснилось, что все его дети не имеют документов.
Во время суда, который проходил в закрытом режиме, Бовт заявил, что он не виноват в том, в чем его обвиняют.
"Я ничего не делал… Совесть моя чиста",
— сказал он.
И добавил, что дело против него сфабриковано теми, кому мешала его деятельность "по борьбе с коррупцией и наркобизнесом", которая, по его словам, "осуществлялась им в рамках службы".
Впрочем, рассказать о том, где и в каком качестве он "служит", Бовт отказался, так как "давал подписку о неразглашении и не имеет права говорить". Но попросил поверить, что все оружие, изъятое из его дома, нужно было "для работы".
А потом попросил "личной встречи с президентом Путиным".
Как сообщает сегодня СУ СКР по Ленинградской области, Андрей Бовт будет направлен на психиатрическую экспертизу.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.