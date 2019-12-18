Главбух колонии Ульяновской области обокрала свое учреждение

В городе Димитровграде Ульяновской области суд рассмотрит дело в отношении экс-бухгалтера колонии-поселения. Женщина обвиняется в хищении бюджетных средств. Об этом журналистам рассказали в региональной прокуратуре.

Отмечается, что перед судом предстанет экс-главный бухгалтер колонии-поселения №5 УФСИН России по Ульяновской области. По сведениям надзорного ведомства, она формировала реестры на получение средств для выделения работникам денежного довольствия, премий и выплат за сверхурочную занятость.

Ущерб, которыми подсудимая нанесла своими действиями учреждению, оценили в 645 тысяч рублей. Обвинение предъявили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ, предполагающего кражу чужого имущества при использовании служебного положения.