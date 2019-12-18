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Новогодний совет россиянам дали коллекторы

Общество

Чем ближе новогодние праздники, тем больше поздравлений, адресованных "дорогим россиянам", звучит, буквально, со всех сторон. Сегодня в хор "поздравляющих" влились те, от кого наши люди ждать чего-то хорошего не привыкли, — коллекторы.

Илья Чиркин, член совета ассоциации коллекторских агентств, посоветовал в последних числах декабря отказаться от оформления кредитов на подарки и развлечения в преддверии Нового года.

"Праздник пройдет, эйфория от подаренного тоже. А кредит никуда не денется. Мотивация же его оплачивать будет минимальной", — предупредил Чиркин.

"Не так уж эти подарки и развлечения нужны"

Он отметил, что такие "предпраздничные" займы берутся на эмоциях. А это значит, что о том, как и из каких доходов будут потом возвращаться средства, мало кто думает.

"А ведь в 95% случаев не так уж эти подарки и развлечения нужны. И ничего страшного не произойдет, если от них отказаться", — говорит профессиональный коллектор.

К слову, за год, по данным ОНФ, закредитованность населения России выросла на 30%. Подробнее об этом читайте здесь.

Темы совет кредит коллектор илья чиркин новогодние подарки
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