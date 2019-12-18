Эксперты Российской Ассоциации по связям с общественностью изучили мнения жителей нашей страны и их отношение не только к российским, но зарубежным политикам.
В номинации "Лучшая зарубежная парламентская избирательная кампания" победила индийская Национально-демократическая партия. Россияне считают, что она даст фору и украинской "Слуге народа" и британской "Брекзит-партии".
"Парламентская кампания в Индии была одной из самых массовых за всю историю — явка превысила 67% (более 600 миллионов человек пришли на участки)"
— пояснили выбор эксперты ИМИ МГИМО.
В номинации "Лучшая зарубежная президентская избирательная кампания" конкурентов не было у президента Украины Владимира Зеленского.
"Медиа-менеджеры команды избранного президента Украины "заткнули за пояс" классических политтехнологов, а Зеленский выступил в логике нового типа лидерства — голосовали не за политика, а за медиаобраз, созданный сериалом "Слуга народа" —
— отмечают эксперты ИМИ МГИМО.
"Лучшая зарубежная региональная кампания" была у мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Как отмечают политологи,
"Имамоглу вел кампанию под лозунгом "Все будет хорошо", что оказалось удачным, поскольку не предлагало нарочито агрессивной риторики, как это было у его конкурента".
"Зарубежным политиком 2019 года" назвали французского лидера Эммануэля Макрона, "конкурентами" которого были Дональд Трамп и экоактивистка Грета Тунберг.
"Макрон формирует собственный образ будущего, не только Франции, но и Европы, демонстрируя новый тип лидера среди европейских политиков. Его ноябрьское интервью изданию The Economist и вовсе можно счесть альтернативной доктриной как французской, так и европейской внешней политики с лозунгом "Мозговая смерть НАТО".
— говорят эксперты Центра ИМИ МГИМО
"Зарубежным провалом 2019 года" ожидаемо стал Петр Порошенко, экс-президент Украины.
О российских победителях "Гамбургской премии — 2019" читайте здесь.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.