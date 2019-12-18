Фиаско Порошенко и успех Макрона: итоги года в зарубежной политике

Эксперты Российской Ассоциации по связям с общественностью изучили мнения жителей нашей страны и их отношение не только к российским, но зарубежным политикам.

Кто же из иностранцев получит "Гамбургскую премию"

В номинации "Лучшая зарубежная парламентская избирательная кампания" победила индийская Национально-демократическая партия. Россияне считают, что она даст фору и украинской "Слуге народа" и британской "Брекзит-партии".

"Парламентская кампания в Индии была одной из самых массовых за всю историю — явка превысила 67% (более 600 миллионов человек пришли на участки)"

— пояснили выбор эксперты ИМИ МГИМО.

В номинации "Лучшая зарубежная президентская избирательная кампания" конкурентов не было у президента Украины Владимира Зеленского.

"Медиа-менеджеры команды избранного президента Украины "заткнули за пояс" классических политтехнологов, а Зеленский выступил в логике нового типа лидерства — голосовали не за политика, а за медиаобраз, созданный сериалом "Слуга народа" —

— отмечают эксперты ИМИ МГИМО.

"Лучшая зарубежная региональная кампания" была у мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Как отмечают политологи,

"Имамоглу вел кампанию под лозунгом "Все будет хорошо", что оказалось удачным, поскольку не предлагало нарочито агрессивной риторики, как это было у его конкурента".

"Зарубежным политиком 2019 года" назвали французского лидера Эммануэля Макрона, "конкурентами" которого были Дональд Трамп и экоактивистка Грета Тунберг.

"Макрон формирует собственный образ будущего, не только Франции, но и Европы, демонстрируя новый тип лидера среди европейских политиков. Его ноябрьское интервью изданию The Economist и вовсе можно счесть альтернативной доктриной как французской, так и европейской внешней политики с лозунгом "Мозговая смерть НАТО".

— говорят эксперты Центра ИМИ МГИМО

"Зарубежным провалом 2019 года" ожидаемо стал Петр Порошенко, экс-президент Украины.

О российских победителях "Гамбургской премии — 2019" читайте здесь.