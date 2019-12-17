"Мальчика на гречке" временно передадут в интернат

Мать ребенка, которому хирургическим путем удаляли гречку с колен из-за истязаний отчима, согласилась временнопередать его в адаптивный интернат №5. Решение женщина приняла после беседы с главным внештатным психологом Омской области Натальей Ильченко и замминистра образования региона Оксаной Груздевой.

Также стало известно, что 27-летняя мать и ее 8-летний ребенок пройдут психолого-педагогические экспертизы, которые покажут, смогут ли они проживать вместе. Если экспертиза покажет отрицательный результат — женщину лишат родительских прав.

Ранее сообщалось, что матери вернули ребенка, поскольку она переехала на другую квартиру и показывала хорошее поведение.