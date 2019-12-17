Стас Барецкий утверждает, что Грета Тунберг - его дочь

Недавно российский шоумен Стас Барецкий сделал очередное "сенсационное заявление". Он утверждает, что Грета Тунберг - это его биологическая дочь. Музыкант якобы зачал ее с девушкой легкого поведения из Санкт-Петербурга.

По словам Барецкого, забеременев, девушка нашла себе мужчину из Швеции и вышла за него замуж. Ребенка, по словам шоумена, она отдала опекунам, они и дали девочке свою фамилию. Барецкий утверждает, что недавно мать девочки вышла с ним на связь и рассказала, что его дочь носит имя Грета, а фамилия ее - Тунберг.

Ранее Барецкий уже утверждал, что он настоящий отец Дианы Шурыгиной.