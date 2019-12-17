Уралец взял имя "Билет Призыва Нет", чтобы откосить от армии

Житель Урала, ранее известный как Роман Грошев, рассказал о смене имени для уклонения от службы в армии. Теперь мужчину зовут Билет Призыва Нет. Причем Билет — это имя, а Призыва Нет — фамилия.

Примечательно, что способ уральца сработал. Когда ему пришла повестка на старое имя, он просто не стал ее подписывать. "Лайф.Ру" сообщил, что Призыва Нет даже прошел психиатрическую экспертизу из-за смены фамилии. Психиатр заключил, что мужчина абсолютно здоров.

Ранее Призыва Нет уже был фигурантом СМИ. Именно он изменил имя на Пельмень Кондольский, чтобы получить 200 килограммов пельменей. Вознаграждение житель Урала все-таки получил.