"Я здесь не за деньгами": парень продает полотенце за 50 тыс. рублей

Житель Подмосковья разместил на сайте объявлений информацию о продаже "друга". Другом парень назвал обычное полотенце синего цвета. Примечательно, что у полотенца есть даже имя - Евгений Полотенцев. За своего "друга" продавец попросил 50 тысяч рублей.

"Если бы я выставлял полотенце, я бы выставил другую цену. Я здесь не за деньгами. Мы с ним многое пережили вместе. Он был со мной очень-очень долго. На данный момент я не могу дать Евгению ту жизнь, которую он заслуживает", - пояснил завышенную цену Лайф.ру продавец.

Также автор объявления рассказал, что Евгений Полотенцев живет с ним уже восемь лет. По его словам, он "не очень многословен, на умеет слушать".