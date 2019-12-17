Оренбургский пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей

72-летний житель Новосергиевского района Оренбургской области обнаружил на дороге инкассаторскую сумку, в которой находился один миллион рублей. Сознательный пенсионер отнес сумку в местное отделение полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Позже в полицию обратился сотрудник одной из финансовых организаций. Он хотел написать заявление о пропаже сумки с крупной суммой денег. Оказалось, что инкассатор сложил деньги в сумку, положил ее на крышу служебного автомобиля, однако забыл об этом и уехал. Сумка упала на дорогу, где ее обнаружил пенсионер.

В пресс-службе рассказали, что финансовая организация вознаградит пенсионера, нашедшего и вернувшего полиции сумку.