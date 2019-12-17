"Провокация": депутат, назвавшая малоимущих уголовниками, оправдалась

Депутат от фракции "Единая Россия" Ирина Гусева прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг ее высказывания о малоимущих гражданах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками.

Гусева считает скандал политической провокацией. Она рассказала РИА Новости, что обсуждение введения прогрессивной шкалы НДФЛ велось еще два месяца назад, однако видеозапись с ее выступлением попала в СМИ только сейчас.

"Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в Instagram я потребовала от "Почты России" и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены, и вопрос для жителей решен", - пояснила депутат от Волгоградской области.

Гусева подчеркнула, что выросла в обычной семьей и не смогла бы обидеть россиян. По ее мнению, слова из контекста были вырваны ее политическими оппонентами, поскольку в видеозаписи депутат излагает совершенно другую позицию.