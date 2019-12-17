Жителям Санкт-Петербурга не стоит ждать зимы раньше января

Настоящая зима должна прийти в Санкт-Петербург только в начале января будущего года. Такой прогноз дают метеорологи.

По их мнению, до завершения последнего месяца этого года Северная столица будет находиться под влиянием обширного циклонического вихря — благодаря ему в область поступает теплый воздух Арктики. По этой причине вчера в городе на Неве температура была выше нормы примерно на 5 градусов.

По прогнозам метеорологов, температурный фон в Санкт-Петербурге вскоре должен понизиться. Но в течение какого периода будут держаться холода - в настоящее время неизвестно.