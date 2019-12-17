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Жители России будут по-новому платить за горячую воду

Общество

Правительство России в конце ноября приняло постановление об изменении правил оплаты горячего водоснабжения. Теперь порядок начисления оплаты за горячую воду будут определять главы регионов.

"Документ наделяет губернатора региона или уполномоченного им органа правом решать, в каком виде (однокомпонентном или двухкомпонентном) в субъекте РФ будут устанавливаться тарифы на горячую воду в закрытой системе", - сообщается на официальном сайте ФАС.

Однокомпонетный тариф содержит в себе стоимость одного кубометра холодной воды и затраты на его подогрев. Двухкомпонетный тариф учитывает также объем потребленной горячей воды.

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