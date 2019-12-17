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В Томске на Новый год пройдет огненное шоу

Общество

Жители города Томск в новогоднюю ночь смогут посмотреть огненное шоу, которое продлится 10 минут. Об этом журналистам рассказали в городской мэрии.

Это будет праздничный фейерверк из более 3000 залпов, который будет идти в течение 10 минут.

"Фейерверк будет очень насыщенным, мощным и высотным. Жители и гости Томска увидят "снежные шлейфы", "мерцающие фонтаны" и разнообразные "космические" эффекты", — указывается в сообщении городской администрации.

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