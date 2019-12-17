Как повысить доверие общества к судебной системе

В понедельник, 16 декабря в редакции газеты "Московский комсомолец" прошла пресс-конференция на тему "Доверие общества к судебной системе — как основной вопрос повышения правовой грамотности гражданского общества".

Адвокаты и правозащитники вместе с журналистами ведущих российских СМИ обсудили общие вопросы и конкретные резонансные судебные дела, в том числе дело в отношении Елены Фокановой, которое в настоящее время находится на рассмотрении Железнодорожного районного суда города Пензы.

В пресс-конференции приняли участие член Совета при Президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе, а также адвокаты Виолетта Волкова и Дмитрий Аграновский.

На конференции адвокат Шота Горгадзе обратился к присутствующим:

"Доверие к судебной системе в нашем обществе сегодня как никогда очень важно и именно по представителям закона (полиция, следователи, судьи) мы судим о правовом положении дел в нашей стране в целом. Судьи в силу своей профессии являются вершителями судеб людей, а значит доверие к ним должно быть максимальным. И человек, оказавшийся на скамье подсудимых видит в судье человека, которые должен во всем разобраться, услышать обе стороны и вынести справедливое решение. Когда же человек в мантии изначально настроен на рассмотрение дел с обвинительным уклоном, когда голос защиты в суде не слышат, то доверие к правосудию неизменно становится ниже".

В качестве примера адвокаты привели дело Елены Фокановой, которое рассматривается в г. Пензе.

По словам адвокатов уголовное дело Елены Фокановой состоит из 12 томов, но доказательств виновности Елены Фокановой в этих материалах найти сложно.

"В первую очередь судья должен сделать все для того, чтобы каждая запятая в деле была досконально изучена, чтобы презумпция невиновности была не пустым звуком, а реально работающей нормой" — отметил адвокат Горгадзе.

Адвокат Виолетта Волкова на суде по делу Елены Фокановой затребовала протокол судебного заседания, который суд должен представить стороне защиты к 18 декабря. Однако по информации защитников по состоянию на 16 декабря 2019 года протокол еще не изготовлен. А в нем по предварительному прогнозу около 400 листов, которые необходимо изучить. Таким образом к 18 декабря (именно на эту дату назначено очередное судебное заседание в Железнодорожном районном суде г. Пензы защитники не смогут получить протокол и качественная защита Елены Фокановой будет под угрозой. А значит под угрозой будет объективное и законное рассмотрение данного уголовного дела. Хочется верить, что дело Фокановой пройдет исключительно в правовом поле. Гражданское общество под своим пристальным контролем не даст свершится беззаконию. Практически всегда, когда есть внимание прессы и внимание гражданского общества дела завершаются и рассматриваются исключительно в рамках действующего законодательства.

"Мы должны быть уверены априори, что судебная машины не допускает ошибок, что судья всегда не зависимый арбитр и что повязка на глазах у Фемиды это не фикция" — отметил Шота Горгадзе.

Анжела Якубовская