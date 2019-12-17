Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом

Зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, благодаря кому Владимир Путин стал президентом России в конце 90-х. Когда Юмашев возглавлял администрацию президента в 1997-1998 годах, его с Путиным познакомил Анатолий Чубайс.

"Зампредседателя правительства при Ельцине, Анатолий Чубайс, рассказал мне, что знает сильного управленца, который может стать моим хорошим заместителем. Он познакомил меня с Владимиром Путиным, и мы начали работать вместе", - рассказал Юмашев.

Также Юмашев отметил, что с первых дней работы с Путиным заметил его блестящую работу.