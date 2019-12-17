Год еще не закончен, а Роструд уже подсчитал выходные в году новом

В 2020 году у россиян будет, как подсчитали в Роструде, 8 коротких рабочих недель.

По словам Ивана Шкловеца, заместителя руководителя ведомства, сокращение рабочих недель будет связано, как всегда, с государственными праздниками в январе (Новый год), феврале (День защитника Отечества), марте (Женский день), мае (День весны и труда, День Победы), июне (День России) и ноябре (День народного единства), даты которых "попадут" на и без того выходные дни.

Что же касается последней недели года 2019, то она будет очень короткой. В большинстве регионов страны власти на местном уровне пошли навстречу пожеланиям людей и объявили выходным 31 декабря, вторник.

Впрочем, длинные зимние выходные не для всех — предупреждают медики — будут благом. Почему — читайте здесь.