Соловьев - украинцу Гордону: мошенникам - нацистам лучше помалкивать

Дмитрий Гордон, украинский журналист и личный пиарщик Порошенко, в "лучших традициях Майдана" пригрозил Москве, которая, по его словам "взяла у Киева то, что плохо лежало", пообещав, что она (Москва — прим. ред) скоро лишится не только Крыма, но еще и Курил, Карелии, Калининграда и "много чего другого".

"Подавитесь этим Крымом, чтоб он вам костью в горле стал. И Донбасс вместе с ним", — кипя злобой сказал он.

Причем, журналист почему-то уверен, что все перечисленные выше территории станут частью Незалежной:

"Рано или поздно мы заберем все, что принадлежит нам по праву", — заявил Гордон.

Такой неприкрытой "глупой наглости" не стерпел Владимир Соловьев.

В эфире своего "Воскресного вечера" российский журналист назвал украинского Гордона мечтателем -русофобом и нацистом, который "по скудоумию не понимает, что говорит", и потому только позорит "прекрасную фамилию".

И напомнил, что уж никак не с его биографией делать громкие заявления.

"Пусть лучше вспомнит, как капитал свой наживал, — говорит Соловьев. — рекламируя шарлатанов и мошенников. Если он забыл "золотую пирамиду", то украинцы-то помнят. Особенно те, кто пострадал".

Некоторое время назад Дмитрий Гордон активно рекламировал некую пирамидку, которая "от всех, даже смертельных, болезней лечит" — прим. "Правда.ру".