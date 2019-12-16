«Садик строгого режима» скоро откроется в Архангельской области

Трагедия в Нарьян — Маре, произошедшая к конце октября, стала тем самым громом, когда "мужик" начал усиленно "креститься".

Тогда, напомним, пьяный мужчина спокойно прошел в помещения детского сада и зарезал спящего мальчика. Как водится, были проведены всевозможные проверки и "наказаны виновные".

И, конечно, приняли решение оснастить образовательные учреждения новой системой безопасности: чтоб и функция распознаваний лиц была, и специальные ключ-карты. То есть, войти в сад, к примеру, смогут только родители и близкие люди детей. Даже если охранник "зазевается".

В феврале 2020 в городе Соломбале Архангельской области откроют новый детсад. Сейчас там завершаются отделочные работы и монтируется система безопасности.

"На территории установлено 80 камер видеонаблюдения, а при входе — система пропуска, которую можно настроить на распознавание лиц родителей, — рассказал Владимир Русанов, представитель компании-подрядчика. — Никто из посторонних не сможет попасть на территорию ДОУ".

Отлично. 80 камер в один садик. Только возникает вопрос: забота о детях это или показуха?

Александра Ладкина, директор "старого" детсада, говорит, что "большинству ОУ до такого ещё далеко — не по карману. Смогут ли власти найти способ защитить наших малышей? Ведь, по сути, охрана остается везде такой, какая была".

Солидарна с ней и "родительская общественность:

"Здорово, конечно, но как же детки в других детских садиках? Их защищать не нужно?" — пишут в соцсетях горожане.

А вот те родители, кому повезло устроить ребенка в новый садик, напротив, называют его "садом строгого режима" и "перегибом":