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Источник Правда.Ру

Гидрометцентр: москвичам не стоит ждать зимы

Общество

Погода в последние дни совсем не радует москвичей. Дожди с мокрым снегом за две недели до Нового года вводят только в депрессию, сбивая с предновогоднего настроя. О том, что нам ждать от погоды на этой неделе, рассказал Pravda.ru директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ближайшие дни будут по-прежнему с низкой облачностью и осадками. Погода ожидается теплая. Но зимой это звучит все-таки не очень обнадеживающе. Температура будет выше нулевой отметки — + 2-4, а в среду и в четверг поднимется до + 5-6 градусов. Это очень тепло, такая погода характерна для конца октября. То есть мы отстаем от климатического развития почти на 2 месяца. Поэтому у нас нет и снега.

Но понижение температуры все же будет, ждать его следует с пятницы. Ночные температуры уже будут отрицательные — от — 3-4 до — 5. Днем около 0. Казалось бы, можно и ожидать снежок. Ничего подобного. Исходящее движение будет препятствовать облакообразованию. А раз нет облаков, то нет и снега. Метеорологи — люди на редкость доброжелательные, сердечные, отзывчивые, но у них снега зимой не допросишься, если климатические условия не предрасполагают к этому. Сейчас действительно у метеорологов не допросишься снега, хотя зима на дворе. Уже зимнее солнцестояние наступит через 5-6 дней, а зима не установилась. Пока стоит рассчитывать только на волшебство перед Новым годом.

 

Темы тепло погода гидрометцентр роман вильфанд погодные аномалии
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