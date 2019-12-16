В школе Челябинска 12-летний ребенок продавал смесь для курения

В Челябинске 12-летнюю девочку поймали на распространении табачной смеси (снюса). Этот случай выявили в местном лицее №35. Об этом журналисты узнали от представителей областной прокуратуры.

В процессе проверочных мероприятий оказалось, что матери ребенка было известно об увлечении дочери жевательными и курительными табачными смесями. Но при этом женщина не приняла никаких мер. Теперь родительнице грозит штраф.

Этот случай — не единственный

А ранее ряд СМИ сообщал, что в школах Челябинска продают снюсы. После этого прокуратура запустила проверки в учебных заведениях города.