В Челябинске 12-летнюю девочку поймали на распространении табачной смеси (снюса). Этот случай выявили в местном лицее №35. Об этом журналисты узнали от представителей областной прокуратуры.
В процессе проверочных мероприятий оказалось, что матери ребенка было известно об увлечении дочери жевательными и курительными табачными смесями. Но при этом женщина не приняла никаких мер. Теперь родительнице грозит штраф.
А ранее ряд СМИ сообщал, что в школах Челябинска продают снюсы. После этого прокуратура запустила проверки в учебных заведениях города.
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