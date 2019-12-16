Экс-главу почтамта на Урале посадят из-за 26 тысяч рублей

В Варненском районе Челябинска бывший руководитель отделения почтовой связи отправится в тюрьму. Женщина присвоила деньги и товарно-материальные ценности в размере более 26 тысяч рублей.

В декабре-январе глава ОПС деревни Николаевка, что в Варненском районе, присвоила деньги и ТМЦ, принадлежавшие Карталинскому почтамту. Всем этим она распорядилась по личному усмотрению и в своих целях, сообщает ИА REGNUM.

Сотрудница почты выплатила ущерб и признала свою вину. Но выяснилось, что ранее она уже отбывала наказание. Решением суда ее приговорили к серьезному сроку — женщине придется отсидеть 2 года и 4 месяца в колонии.