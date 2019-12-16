Историка-расчленителя Соколова лишают ордена Почетного легиона Франции

Французские власти начали процедуру лишения историка Олега Соколова ордена Почетного легиона из-за обвинений в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Эту информацию сообщила "Фонтанке" французский посол в России Сильвия Берманн.

По ее словам, специальная комиссия изучит наличие факта нарушения этических норм. Если он подтвердится, то Соколова лишат награды. Берманн подчеркнула, что процедура может длиться до нескольких лет и является конфиденциальной.