"Федеральная пассажирская компания" расширила перечень услуг по доставке еды к поездам дальнего следования. Если раньше пассажиры могли заказать только пиццу, то теперь могут заказать любые блюда из кафе и ресторанов.
Единственное условие — заказ необходимо сделать не позже, чем за 48 часов до отправки поезда.
Осуществлять доставку заказов непосредственно к поездам будут курьеры кафе и ресторанов, подключенных к сервису. Сделать заказ можно будет при покупке билета на сайте РЖД или в личном кабинете.
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