В РЖД создали сервис для доставки еды к поездам из кафе и ресторанов

"Федеральная пассажирская компания" расширила перечень услуг по доставке еды к поездам дальнего следования. Если раньше пассажиры могли заказать только пиццу, то теперь могут заказать любые блюда из кафе и ресторанов.

Единственное условие — заказ необходимо сделать не позже, чем за 48 часов до отправки поезда.

Осуществлять доставку заказов непосредственно к поездам будут курьеры кафе и ресторанов, подключенных к сервису. Сделать заказ можно будет при покупке билета на сайте РЖД или в личном кабинете.