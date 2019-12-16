Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек. Согласно документу электронные трудовые будут введены в 2020 году. Российские работодатели должны до 30 июня 2020 года уведомить своих сотрудников о возможности использовать электронный вариант трудовой книжки.

Напомним, закон о введении электронных трудовых книжек был принят Госдумой 3 декабря. Позже документ был одобрен Советом Федерации.