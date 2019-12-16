Яровая предложила отменить болонскую систему образования

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что болонская система образования, подразумевающая деление на бакалавриат и магистратуру, не является естественной. По мнению депутата, вопрос об отмене болонской системы нужно вынести на обсуждение и тщательно изучить.

Яровая предложила создать специальную комиссию, куда войдут представители профильных комитетов Госдумы, Совета Федерации, а также министерств и ведомств.

Вице-премьер напомнила, что понятия "бакалавриат" и "магистратура" были внесены в законодательство в 1996 году, когда все, по мнению Яровой, "копировалось под западные стандарты".