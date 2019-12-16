Генпрокуратура хочет купить два гольф-кара за 3 млн рублей

Генеральная прокуратура России заказала два гольф-кара общей стоимостью 3 миллиона рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. В заказе подчеркивается, что контракт заключен для "обеспечения нужд России".

"Гольф-кары должны быть новыми, изготовленными не ранее 2019 года, с заводскими номерами, не иметь следов ржавчины и повреждений (царапин, вмятин и т. д.); крепление всего оборудования должно быть выполнено способом, исключающим его перемещение и создание помех водителю и пассажирам во время движения или в нештатных аварийных ситуациях", - указывается в заказе.

Ведомство остановилось на гольф-карах Club Car Transporter Electric, которые имеют шесть посадочных мест, а также могут проехать до 59 километров на одном заряде. Автором заявки является начальник главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры - начальник управления специального и технического обеспечения Пронин В. Я. на основании личного приказа генпрокурора Юрия Чайки.