Стало известно количество "невыездных" россиян

Заместитель начальника управления организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Желудков рассказал о том, что за текущий год количество россиян, которым грозит запрет на выезд из страны, увеличилось на 15%.

По состоянию на декабрь 2019 года около 3,4 миллиона жителей России являются "невыездными". В текущем году судебные приставы-исполнители вынесли почти 6,6 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны. Это на 1,9 миллиона постановлений больше (41%), чем в 2018 году.