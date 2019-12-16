Пожар унес жизни брата и сестры в Оренбуржье

В городе Орске Оренбургской области из-за пожара погибло два человека, среди жертв есть ребенок. Об этом журналистам рассказали в ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, возгорание случилось в жилой многоэтажке. В ликвидации пожара участвовали 4 боевых расчета. Из-за огня в квартире было уничтожено 12 квадратных метров.

По сведениям различных СМИ, очаг возгорания был на 9-м этаже. Из-за ЧП погибли 20-летний парень и его 11-летняя сестра. В качестве предварительной причины инцидента специалисты называют неосторожность при курении.

Отмечается, что по соседству с жертвами пожара проживал мужчина, злоупотребляющий алкогольными напитками. Именно он и устроил возгорание.