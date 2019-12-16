Мошенница из Якутии украла у коллеги около 63 тысяч рублей

Молодая девушка одной из компаний Мирнинского района Якутии оказалась преступницей. Прибегнув к обману, она похитила у коллеги около 63 000 рублей.

По сведениям регионального МВД, 22-летняя подозреваемая попросила у 51-летней коллеги в долг 8 тысяч рублей, но возвращать средства она не планировала. Та, не подозревая обмана, перевела ей средства через приложение "Мобильный банк".

Но просительница сообщила, что деньги не поступили ей на счет и попросила произвести операцию повторно. Коллега снова перечислила ей 8 тысяч рублей. На другой день мошенница заявила, что у нее на счету снова пусто. Эта ситуация длилась в течение нескольких дней. В результате доверчивая жертва потеряла 62 900 рублей, при этом она думала, что деньги ее коллега действительно не получала.

Отмечается, что злоумышленница указала данные чужой карты, которую взяла у знакомой. И после каждой транзакции по переводу средств, чтобы доказать, что деньги не поступили, она демонстрировала своей наивной благодетельнице детализацию "мобильного банка" своего счета.