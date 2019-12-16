В Тюменской области перед Новым годом усиленно охраняют леса

В Тюменской области с 16 декабря текущего года будут усиленно патрулировать лесные зоны с целью охраны "символов Нового года" — елей и сосен. Специалисты федерального государственного лесного надзора вместе с сотрудниками полиции будут пресекать нелегальную деятельность "черных лесорубов". Об этом журналистам рассказали в департаменте лесного комплекса.

В Рослесхозе напомнили, что за незаконно срубленное дерево полагается штраф: для граждан в сумме от 3 тысяч рублей, для компаний — от 200 тысяч рублей. За нелегальную рубку нескольких деревьев, если размер ущерба превышает 5 тысяч рублей, наступит уголовная ответственность по соответствующей статье — 260 УК РФ.

Указывается, что в предновогодние праздники 2018-2019 годов в РФ нелегально спилили примерно 5 тысяч елей и сосен. Размер ущерба превысил 557 млн рублей. Большая часть нарушений отмечалась в Иркутской и Томской областях.