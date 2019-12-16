Расчленитель Соколов разослал в СМИ письмо-исповедь

Бывший преподаватель истории СПбГУ Олег Соколов, убивший и расчленивший свою молодую сожительницу, из тюрьмы, где находится в ожидании психиатрической экспертизы, передал через своего адвоката письмо — исповедь, адресованное СМИ.

Он пишет, что с Анастасией Ещенко у него были "очень серьезные отношения" и они даже "планировали расписаться".

"За все 5 лет я ни разу не поднял на нее руку", — подчеркивает Соколов. "Я понимаю, что совершил страшное и достоин самой страшной кары. Мне все равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил и ее, и себя. Меня нет. Важна сейчас только светлая память об Анастасии. Мы хотели обвенчаться весной", — делится с журналистами убийца.

Причиной того, что за пять лет так и не отвел любимую в ЗАГС, 63-летний Соколов называет "отсутствие денег на торжество". А теперь вот, по его же словам, "накопили".

"Мы планировали подать заявление 12 ноября и выбрали день свадьбы — 28-29 апреля". И сетует на то, что "планам о счастье" сбыться помещала ревность невесты к его дочерям от первого брака.

Кстати, сегодня в Санкт-Петербурге суд рассмотрит апелляцию, которую подал защитник Соколова Александр Почуев, в которой содержится просьба изменить меру пресечения убийце — расчленителю на домашний арест. Видимо не настолько уж он "умер вместе с Настей", если тюремная камера его не устраивает. А может быть, дома написание книги о любви к Анастасии Ещенко пойдет быстрее…

Напомним, что ночью 9 ноября биографа Наполеона выловили из реки Мойки в Петербурге. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки.