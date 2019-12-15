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Одна квартира: какое наследство оставил Юрий Лужков

Общество

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене. Церемония прощания с бывшим градоначальником прошла в храме Христа Спасителя 12 декабря. Однако российские СМИ уже начали публиковать информацию о том, какое наследство оставил Лужков и кому оно достанется.

Как сообщает "Рамблер" в собственности Юрия Лужкова обнаружилась только одна квартира в столице России на 3-й Тверской-Ямской улице, в доме, который был построен в 1913 году. Площадь квартиры составляет 450 квадратных метров, а стоимость - 600 миллионов рублей.

У бывшего мэра Москвы есть еще несколько предприятий. Одно из них - агропромышленный комплекс в Калининградской области. Согласно завещанию, он должен перейти в собственность директора комплекса и его близкого соратника Тимура Шогенова. Об этом сообщило издание "СтарХит".

Еще одно детище Лужкова - пасека в Калужской области. Однако ее принято считать "благотворительным" проектом градоначальника. Это было одного из его хобби, а собранный мед раздавался областным детским садам.

Темы москва квартира наследство юрий лужков агропромышленный комплекс
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