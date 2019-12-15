Пара трансгендеров из Казани объяснила, почему не хочет заводить детей

На днях в Казани произошло бракосочетание пары трансгендеров. Молодожены официально зарегистрировали свой брак в присутствии самых близких родственников. Как рассказал портал KazanFirst, Эрика и Виктор оба поменяли свой пол и документы. Они встретились четыре месяца назад.

Первое время пара планирует жить в Казани, однако позже хочет переехать за границу. Молодожены признаются, что хотят завести детей, однако боятся это сделать в России. По их мнению, могут возникнуть серьезные проблемы с органами опеки.

Примечательно, что сотрудники загса даже не знали, что в их учреждении бракосочетались трансгендеры, поскольку Эрика сейчас выглядит как девушка и имеет аналогичные документы. Такая же ситуация наблюдается и у Виктора.