Николай Валуев мог солгать о своей службе в армии

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев мог соврать относительно своей службы в армии. Последний раз политик давал интервью на эту тему в 2013 году. Тогда он рассказал, что хотел служить в армии, однако его не взяли из-за большого телосложения. Позже в Сети обнаружилась фотография, на которой, предположительно, Николай Валуев запечатлен с сослуживцами.

Фото опровергает слова бывшего спростмена. Однако, пользователи соцсетей заинтересовались, почему Валуев захотел скрыть факт своей службы. Некоторые предполагают, что с прохождением службы у политика связаны плохие воспоминания. Возможно, причиной этому могла стать дедовщина.

Нашлись и те, кто опровергает то, что на фото изображен именно Николай Валуев.